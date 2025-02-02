В МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах

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МВД России не собирается вводить поощрения за сообщения о нелегальных мигрантах, чтобы не допускать злоупотреблений. Об этом сообщил первый замглавы российского министерства внутренних дел Александр Горовой в интервью «Комсомольская правда».
Он рассказал, что полтора-два года назад рассматривался вопрос о введении поощрения. Однако пока в ведомстве не видят необходимости закрепления подобного рода инициатив. Это связано с риском злоупотреблений со стороны граждан, которые начнут хоть по соответствующим местам и ловить мигрантов, после чего сообщать правоохранителям в надежде получить денежное вознаграждение.
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Анастасия Чинкова