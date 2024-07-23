Глава АИДТ Ветров призвал создать ПО для защиты детей от азартных игр

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отечественное программное обеспечение для защиты детей от азартных игр.
По его словам, в настоящее время общедоступны приложения и игры, которые легко скачиваются в том числе и детьми. Многие из них учат лёгким способам обогащения, являясь при этом банальными ловушками.
А председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным автомобильным трассам. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РБК, парламентарий считает необходимым и освобождение многодетных семей от уплаты туристического налога.
Ранее сообщалось, что свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки.
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«Прошу рассмотреть возможность разработки отечественного специализированного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства, позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными «ловушками», покупками и т. д.» — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.
А председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным автомобильным трассам. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РБК, парламентарий считает необходимым и освобождение многодетных семей от уплаты туристического налога.
Ранее сообщалось, что свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки.
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Мелисса Тимофеева