В Подмосковье увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье до 400 тыс рублей увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе многодетные семьи могут получить земельный участок или взамен участка - выплату в размере 400 тысяч рублей.
Получить выплату могут многодетные семьи, которые имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет.
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«Мы увеличиваем размер выплаты, а также упрощаем порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Получить выплату могут многодетные семьи, которые имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет.
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Мира Полтева