В Подмосковье увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным

Встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ, а также с их родителями провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».