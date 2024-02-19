Депутат Горячева выступила против навязывания школьникам пионерских галстуков

Фото: istockphoto.com/ipolonina
«Если и вводить какие-то дополнительные элементы в школьную форму, то это должно быть предложение от самих детей, разработанный ими концепт, своя атрибутика, наполненная смыслом и ценностями. Совместно с классным руководителем, а не будет завязана под это решение, которое не отражает того, о чем нынешние школьники думают и как чувствуют», — пояснила в беседе с Газета.ру Горячева.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ввести аналог пионерского галстука в форму российских школьников.
Читайте также:
Глава АИДТ Ветров предложил ввести аналог пионерского галстука для школьников
Братья-школьники из Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике
Каширские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады