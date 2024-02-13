Каширские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Позади уже восемь предметов, участие в которых приняли 54 школьника округа. Подведены итоги испытаний по шести предметам. Среди учащихся 9-11 классов Каширы – два победителя по истории и биологии, а также 16 призёров по истории, биологии, искусству и русскому языку», – говорится в сообщении.В администрации напомнили, что на этой неделе пройдут олимпиады по литературе, географии и физкультуре.
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