Глава АИДТ Ветров предложил ввести аналог пионерского галстука для школьников

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«Прошу оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
«Все ученики 10 инженерных и ИТ-классов узнают о достижениях отечественной промышленности и энергетики в павильонах «Сделано нами» и «Энергия жизни» ВДНХ. Экскурсии посетят более 9 тыс. тысяч старшеклассников Москвы», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.
Ранее братья Александр и Алексей Цветковы из химкинской школы «Перспектива» одержали победу на Чемпионате мира по быстрому счету в уме.
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