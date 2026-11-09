Депутат Госдумы Аксёненко предложил пересмотреть плату за ЖКХ
Приоритетами в строительстве и ЖКХ на следующий год должны стать ревизия сферы жилищно-коммунального хозяйства и разработка льготной ипотеки для научных сотрудников. Об этом сообщил представитель зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
В интервью Om1 Новосибирск он назвал проверку работы коммунальной отрасли одной из главных задач. По его мнению, она должна привести к снижению ежемесячных платежей за жилищно-коммунальные услуги и повышению прозрачности начислений.
Также он обратил внимание на отсутствие прямой связи между ростом тарифов и качеством коммунальных услуг. Отдельно представитель затронул вопрос концессионных соглашений, заявив, что управление коммунальной инфраструктурой должно оставаться в руках государства, поскольку ЖКХ напрямую связано с безопасностью жителей.
«Все больше очевидно, что концессии — это слив денег в частные руки. ЖКХ как приоритетная сфера, напрямую влияющая на безопасность, должна быть сосредоточена в руках государства», — отметил Аксёненко.
Ещё одной проблемой он назвал доступность недвижимости. По его словам, высокие ипотечные ставки и продолжающийся рост цен на квадратные метры затрудняют покупку жилья. В качестве одного из решений сейчас прорабатывается программа льготной ипотеки для научных сотрудников. Для этого представители встретились с профсоюзом Российской академии наук, который обозначил ряд проблем и предложений.
В частности, собеседник считает, что ограничивать участие в программе возрастом до 30–35 лет неправильно. По его словам, молодые учёные к этому возрасту зачастую ещё не успевают получить необходимую научную степень, поэтому возрастной ценз может сделать льготу недоступной для значительной части потенциальных участников. Кроме того, программа должна учитывать особенности территорий, где работают научные центры: если в населённом пункте не ведётся строительство нового жилья, учёным необходимо предоставить возможность приобрести недвижимость на вторичном рынке.