Депутат Госдумы Аксёненко предложил пересмотреть плату за ЖКХ

09 ноября 2026, 15:42

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Приоритетами в строительстве и ЖКХ на следующий год должны стать ревизия сферы жилищно-коммунального хозяйства и разработка льготной ипотеки для научных сотрудников. Об этом сообщил представитель зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.





В интервью Om1 Новосибирск он назвал проверку работы коммунальной отрасли одной из главных задач. По его мнению, она должна привести к снижению ежемесячных платежей за жилищно-коммунальные услуги и повышению прозрачности начислений.



Также он обратил внимание на отсутствие прямой связи между ростом тарифов и качеством коммунальных услуг. Отдельно представитель затронул вопрос концессионных соглашений, заявив, что управление коммунальной инфраструктурой должно оставаться в руках государства, поскольку ЖКХ напрямую связано с безопасностью жителей.





«Все больше очевидно, что концессии — это слив денег в частные руки. ЖКХ как приоритетная сфера, напрямую влияющая на безопасность, должна быть сосредоточена в руках государства», — отметил Аксёненко.