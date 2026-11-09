Россельхознадзор рассказал о нескольких тоннах зараженных помидоров в Кузбассе

09 ноября 2026, 14:05

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За десять месяцев 2026 года в Кузбасс ввезли 9,4 тысячи тонн импортной растительной продукции, однако фитосанитарные проверки выявили в некоторых партиях опасный карантинный вирус. Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 1 января по 31 октября в регион поступали овощи, фрукты и другая растительная продукция из Казахстана, Киргизии и Белоруссии общим весом 9,4 тысячи тонн.





Как передает портал VSE42.ru, больше всего привезли репчатого лука — 3,1 тысячи тонн. На втором месте оказались арбузы — 2,3 тысячи тонн. Также в Кузбасс завезли 796,6 тонны томатов, 643 тонны капусты, 473,5 тонны огурцов и 223 тонны дынь. Кроме того, поступали картофель, яблоки, абрикосы, перец, тыква и баклажаны. Из Киргизии поставляли морковь, сливы, лук, картофель, ягоды, дыни и капусту. Ещё 1,2 тысячи тонн ячменного солода поступило из Белоруссии.



Во время фитосанитарного контроля специалисты трижды обнаружили карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата.





«Более 13 т подкарантинной продукции импортного происхождения возвращено собственнику», — сообщает ведомство.