Половина петербурженок ждет оплаты счета на первом свидании

09 ноября 2026, 14:16

Фото: iStock/LuckyBusiness

Почти половина опрошенных жительниц Петербурга считает оплату счета обязательным проявлением хороших манер на первой встрече. Так ответили 49% участниц исследования. Среди мужчин такого же мнения придерживается чуть больше трети.