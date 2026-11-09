Половина петербурженок ждет оплаты счета на первом свидании
Почти половина опрошенных жительниц Петербурга считает оплату счета обязательным проявлением хороших манер на первой встрече. Так ответили 49% участниц исследования. Среди мужчин такого же мнения придерживается чуть больше трети.
Еще 44% петербурженок ждут, что спутник откроет перед ними дверь. Среди мужчин такую обязанность признает каждый второй. Каждой третьей участнице важно, чтобы кавалер предложил кофе во время прогулки или после встречи поинтересовался, как она добралась домой.
«Петербургский дневник» пишет, что самым устаревшим жестом обе группы назвали поцелуй руки при встрече или прощании. Такое мнение высказали 61% мужчин и 54% женщин. К привычкам из прошлого респонденты отнесли и стремление вставать из-за стола, когда девушка подходит или уходит, а также желание носить ее сумку.
При этом почти четверть участниц не считает старомодным ни один из предложенных жестов. Среди мужчин так ответили 17%. Отодвигание стула потеряло актуальность для каждого пятого представителя сильного пола и для 10% женщин.
Участники опроса сошлись во мнении, что на первом свидании приятно удивляют детали, замеченные во время переписки. Например, любимый десерт спутницы назвали удачным сюрпризом 32% мужчин и 34% женщин. Комплимент чувству юмора или стилю девушки сочли хорошей идеей 26% мужчин. Среди участниц такую оценку дали 11%. Женщины чаще отмечали небольшой подарок со смыслом.
Во время встречи 40% мужчин стараются вести себя легко и весело, чтобы беседа не напоминала экзамен. Участницам опроса такой подход тоже нравится. Но важнее для них внимание к мелочам: 32% поставили на первое место заботу спутника, который, к примеру, заметит, что девушка замерзла. Среди мужчин уделять этому особое внимание стараются 16%.
Знаки внимания стороны понимают по-разному. Для 34% мужчин галантность служит способом выразить симпатию. Еще по 32% считают ее обычной вежливостью или хотят показать, что рядом с ними спокойно и надежно.
Женщины чаще видят в таких поступках хорошее воспитание — этот вариант выбрали 42%. Еще 39% расценивают их как готовность заботиться без лишних слов. О симпатии кавалера по галантным жестам догадывается лишь каждая пятая.
При этом чрезмерная забота может вызвать недовольство. Для 56% участниц навязчивость начинается, когда мужчина делает заказ за спутницу и не спрашивает о ее желаниях. Почти половину женщин смутит настойчивое предложение проводить до подъезда после отказа.
Отсутствие особых знаков внимания на первой встрече редко ставит крест на знакомстве. Если свидание прошло интересно, снова встретиться готовы 75% женщин. Среди мужчин пригласить девушку еще раз намерены 74%.
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