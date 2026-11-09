В Московской области за 14 лет посадили 159 миллионов деревьев

09 ноября 2026, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье за 14 лет высадили 159 миллионов деревьев и восстановили утраченные леса. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.





Он выступил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства и главами округов.

«Работа идёт по трем направлениям. В регионе восстанавливают леса, проводят санитарные мероприятия и вовлекают жителей в посадки. За эти годы лесовосстановление охватило 63 000 гектаров. В этом году план по посадке леса, а это 916 гектаров, выполнили, высадили 3 млн деревьев», – отметил Ларькин.