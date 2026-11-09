В Московской области за 14 лет посадили 159 миллионов деревьев
В Подмосковье за 14 лет высадили 159 миллионов деревьев и восстановили утраченные леса. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он выступил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства и главами округов.
«Работа идёт по трем направлениям. В регионе восстанавливают леса, проводят санитарные мероприятия и вовлекают жителей в посадки. За эти годы лесовосстановление охватило 63 000 гектаров. В этом году план по посадке леса, а это 916 гектаров, выполнили, высадили 3 млн деревьев», – отметил Ларькин.К посадкам планируют активнее привлекать семьи с новорождёнными детьми. Власти готовят семейный формат: родители смогут получить через портал госуслуг сертификат и посадить дерево в честь рождения ребёнка.
Механизм рассчитывают подготовить к весне следующего года. Также в 2207 году санитарные работы хотят провести на площади 4000 гектаров. Особое внимание будут уделять лесам у дорог и населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилят работу по оздоровлению лесов в 2027 году.