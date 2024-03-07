В Курской области два посёлка остались без электричества после обстрела ВСУ

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Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Также в результате обстрела были повреждены частный и дом и хозяйственная постройка. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении, а также отметил, что в населённых пунктах продолжается придомовой обход.
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