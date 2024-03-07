Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области

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В Брянской области силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник сбили над Брянской областью.
Ранним утром 7 марта Богомаз сообщал, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.
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