Mash: Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, беспилотники запустили из Черниговской области Украины. Сейчас эксперты устанавливают их модель.
Помимо Ленинградской области, атаке подверглись Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская и Новгородская области. Был введен план «Ковер». Над другими областями России БПЛА летели очень низко над деревьями и возникли сложности с их уничтожением. В Ленинградской области лесополоса гораздо реже, благодаря чему поднятые утром российские истребители успешно отработали по вражеским целям.
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях инцидента на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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Помимо Ленинградской области, атаке подверглись Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская и Новгородская области. Был введен план «Ковер». Над другими областями России БПЛА летели очень низко над деревьями и возникли сложности с их уничтожением. В Ленинградской области лесополоса гораздо реже, благодаря чему поднятые утром российские истребители успешно отработали по вражеским целям.
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Мария Федоровцева