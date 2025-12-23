Петербуржец намерен судиться из-за короткого скотча и опоздавшего автобуса

23 декабря 2025, 00:38

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Житель Санкт-Петербурга подал в суд два необычных иска, связанных с работой общественного транспорта и характеристикой товара в магазине. Об этом проинформировала глава объединённой пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.