Петербуржец намерен судиться из-за короткого скотча и опоздавшего автобуса
Житель Санкт-Петербурга подал в суд два необычных иска, связанных с работой общественного транспорта и характеристикой товара в магазине. Об этом проинформировала глава объединённой пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.
В первом случае мужчина приобрёл 13 упаковок скотча на общую сумму около 3 000 рублей. Проведя замеры с помощью рулетки, покупатель установил, что реальная длина ленты каждого изделия не достигает заявленных продавцом двух метров. Прежде чем обратиться в суд, истец пытался урегулировать ситуацию напрямую с продавцом и даже обращался в полицию. Теперь он требует вернуть уплаченные деньги, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред, который потерпевший оценил в 10 000 рублей. Кроме того, покупатель потребовал оштрафовать продавца..
Второй иск касается нарушения расписания общественного транспорта. По словам заявителя, он длительное время ожидал автобус на остановке, однако транспортное средство не прибыло в установленное время. Из‑за этого мужчине пришлось воспользоваться услугами такси. В рамках этого иска он намерен добиться возмещения 1 300 рублей, потраченных на поездку, и компенсации в размере 4 000 рублей.
Читайте также: