В Великобритании могут запретить рождественские песни из-за расизма
Власти Великобритании намерены запретить исполнять в общественных местах популярные рождественские песни, так как они могут быть оскорбительны для населения страны.
Как сообщает Daily Mail, ограничения в основном коснутся местных пабов. Музыкальные произведения могут попасть под запрет из-за нового законопроекта лейбористов. Экспертная комиссия изучит песни на содержание унижений по отношению к расе, религии, сексуальной ориентации или возрасту.
В первую очередь под удар может попасть известная Jingle Bells, которую, как утверждает автор статьи, могут признать неприемлемой из-за исторического контекста. Дело в том, что впервые композицию исполнили в 1857 году белые артисты, которые выступали в гриме, имитирующем темнокожих людей.
