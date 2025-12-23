В Великобритании могут запретить рождественские песни из-за расизма

23 декабря 2025, 01:15

Daily Mail: исполнение Jingle Bells в Великобритании запретят из-за расизма

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании намерены запретить исполнять в общественных местах популярные рождественские песни, так как они могут быть оскорбительны для населения страны.