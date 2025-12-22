Депутат Свищёв: пиво на стадионы пока не вернут
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что решение о возвращении пива на стадионы клубов РПЛ пока не будет принято. По его словам, законопроект перенесён на следующий сезон, и в ближайшее время изменений ожидать не стоит.
Свищёв в беседе с Metaratings.ru отметил, что лично сделал всё возможное: общался с болельщиками, производителями пива, руководством клубов и РФС. Он подчеркнул, что все стороны поддерживают инициативу, в том числе и в правительстве, но решения о продвижении законопроекта пока нет.
Депутат добавил, что возможность возвращения пива остаётся в перспективе, но прогнозировать точные сроки невозможно. В лучшем случае обсуждать этот вопрос можно будет к следующему сезону РПЛ, однако на ближайшие матчи рассчитывать на изменения не стоит.
