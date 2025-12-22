Депутат Свищёв: пиво на стадионы пока не вернут

22 декабря 2025, 15:07

Фото: iStock/Alones Creative

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что решение о возвращении пива на стадионы клубов РПЛ пока не будет принято. По его словам, законопроект перенесён на следующий сезон, и в ближайшее время изменений ожидать не стоит.