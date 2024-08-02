Депутат Госдумы Диденко предрёк скорую блокировку Google в России

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В скором времени Google, равно как и Google Android, будет заблокирован. Блокировке также подвергнется IOS.
Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Диденко. И это произойдёт не по инициативе российской стороны, передаёт мнение парламентария сетевое издание RUNEWS 24. Соответственно, эти системы становятся неактуальными.
Он напомнил, что чиновникам и госслужащим уже давно запрещено пользоваться этими платформами. В первую очередь этот запрет касается тех, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк, что следует переходить на другие платформы. В заключение Диденко порекомендовал начинать пользоваться другими браузерами и поисковыми системами учёным и представителям бизнеса.
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