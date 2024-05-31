Новостной раздел Google прекратил работу в России

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Новостной раздел Google прекратил свою работу в России. На это указало РИА Новости.
При попытке ввести ключевые слова в поисковик, выдается ответ о том, что по данному запросу не найдено ни одной новости. Сервис выдаёт пользователям рекомендации проверить правильность написания запроса, использовать другие ключевые слова, а также использовать более популярные запросы.
Агентство направило запрос в Google, чтобы выяснить причины введённых ограничений.
При этом портал Downdetector сообщает, что сбои в работе поисковика фиксируются во многих странах мира. Первый сбой произошёл около 15:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США, Канады, европейских государств.
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Агентство направило запрос в Google, чтобы выяснить причины введённых ограничений.
При этом портал Downdetector сообщает, что сбои в работе поисковика фиксируются во многих странах мира. Первый сбой произошёл около 15:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США, Канады, европейских государств.
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Анастасия Чинкова