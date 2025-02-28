Россиянам рассказали, какую зарплату надо иметь для получения пенсии от 50 тыс. рублей

Прощеное воскресенье — это важный день в православной традиции, который отмечается в последний день перед началом Великого поста. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и служит подготовкой к времени покаяния и самосознания, которое наступает в течение поста. «Радио 1» расскажет, что такое Прощеное воскресенье, его значение и традиции, а также как правильно просить прощения и что следует избегать в этот день.