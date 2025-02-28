Россиянам рассказали, какую зарплату надо иметь для получения пенсии от 50 тыс. рублей

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Для получения пенсии более 50 тыс. рублей, необходимо в течение 35 лет зарабатывать 230 тыс. рублей ежемесячно до вычета налогов. Такие данные привел депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
«В 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и лучше будущая пенсия. Максимум, который можно набрать за год, — 10 баллов», — рассказал Никитин в беседе с «Газетой.Ru».
Чтобы получить 10 пенсионных баллов в год необходимо получать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов на протяжении 35 лет.
При этом он уточнил, что если доход человека больше 230 тысяч в месяц, то это уже никак не повлияет на отчисления в Соцфонд. Однако в этом случае можно откладывать часть средств на пенсию самостоятельно.
Никитин пояснил, что, набирая по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет, пенсия составит порядка 58 тыс. рублей. При этом он уточнил, что пенсионные выплаты зависят не только от зарплаты, но и длительности трудового стажа.
При этом депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал в разговоре с RT, что заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал «Госуслуги», в офисе СФР, а также через МФЦ.
«Например, если ваши накопления составляют 500 тыс. рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей — как дополнение к основной пенсии. Если сумма накоплений составляет менее 412 тыс. рублей — всю её можно получить разово», — пояснил Гаврилов.
В январе 2025 года средняя пенсия в России достигла 24 тыс. рублей.
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Элина Позднякова