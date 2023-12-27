В Италии пенсионерка скончалась из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ

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В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно крупной суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает RaiNews24.
В начале декабря появилась информация, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии оказалась в больнице после ошибки компании, которая поставляет воду в ее квартиру.
Женщине стало плохо, когда она увидела счет в 15 тысяч евро за воду. По информации коммунальщиков, настоящая сумма счет составляет всего 55 евро. Женщина узнала, что банк выплатил половину суммы и от стресса пропала в реанимацию.
«Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека», — заявили в компании.Она скончалась в возрасте 88 лет.
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