Депутат Госдумы Колунов проверил ход капремонта котельной в Солнечногорске

Фото: Валентина Максимова
Капитальный ремонт котельной №271 и теплотрассы проводят в солнечногорском микрорайоне Выстрел, ход работ проверил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, он также побеседовал с местными жителями, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Нет сомнений, что котельная будет запущена в срок. Если говорить об инженерных сетях, всё будет заменено», — заверил жителей микрорайона Сергей Клунов.Он добавил, что необходимо проверить готовность оборудования домов к приёму тепла. Для этого планируется подготовить группу специалистов, которые пройдут по объектам, будет также проведена работа с управляющими компаниями.
В настоящее время в котельной устанавливают четыре новых котла для нагревания воды, монтируют вспомогательное оборудование, системы электроснабжения и автоматизации. Обновлённая котельная должна быть запущена в середине сентября.
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