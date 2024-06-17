В подмосковном селе Семеновское построят котельную за 174 млн рублей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 7 МВт планируют построить в селе Семеновское городского округа Ступино, в настоящее время ведётся поиск подрядчика на выполнение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить строительные работы. Котельная предназначена для выработки тепла и горячей воды для потребителей в селе Семеновское», — говорится в сообщении.Проектно-изыскательские работы должны быть завершены в начале будущего года, а сдать новую котельную в эксплуатацию нужно в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 174 миллиона 91 тысячу 190 рублей. Заявки принимаются до 26 июня.
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Лев Каштанов