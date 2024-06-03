Депутат Госдумы Колунов в Шаховской встретился с семьями участников СВО

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Депутат Государственной думы РФ, председатель попечительского совета фонда «СК Развитие» Сергей Колунов в городском округе Шаховская провёл встречу с жёнами и родителями подмосковных военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
По итогам встречи парламентарий выделил два момента, которые обсуждались наиболее активно. Во-первых, нашим бойцам, приезжающим домой в отпуск или по ранению, необходима комплексная психологическая поддержка. Об этом говорят и родственники бойцов, и сами военные.
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Колунов отметил, что работа в этом направлении в городском округе уже ведётся и пообещал со своей стороны её всячески поддерживать. Депутат добавил, что в Шаховскую будут приезжать психологи из центра «Забота», встречаться и общаться с воинами, способствовать их плавному возвращению к полноценной мирной жизни.
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Второй момент, который отметил депутат в ходе встречи с родственниками военных, касается непосредственно боевых действий. Как показал опыт спецоперации, высокую эффективность в борьбе с беспилотниками продемонстрировали охотничьи ружья.
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Поскольку ружья охотничьи, их закупка в регулярные части Вооружённых сил не производится. По этой же причине не могут их передавать бойцам и волонтёры. Парламентарий пообещал на площадке Госдумы разработать правовой механизм, который позволит передавать ружья в зону проведения спецоперации.
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Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Колунов отметил, что работа в этом направлении в городском округе уже ведётся и пообещал со своей стороны её всячески поддерживать. Депутат добавил, что в Шаховскую будут приезжать психологи из центра «Забота», встречаться и общаться с воинами, способствовать их плавному возвращению к полноценной мирной жизни.
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Второй момент, который отметил депутат в ходе встречи с родственниками военных, касается непосредственно боевых действий. Как показал опыт спецоперации, высокую эффективность в борьбе с беспилотниками продемонстрировали охотничьи ружья.
«Оказывается дробь или картечь, выпущенная меткой рукой, делает невозможной работу дрона, как и просто его существование в качестве боевой единицы», — сказал Колунов.
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Поскольку ружья охотничьи, их закупка в регулярные части Вооружённых сил не производится. По этой же причине не могут их передавать бойцам и волонтёры. Парламентарий пообещал на площадке Госдумы разработать правовой механизм, который позволит передавать ружья в зону проведения спецоперации.
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Александр Бойцов