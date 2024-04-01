Депутат Колунов рассказал о последствиях запрета «наливаек»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу ряд новых знакомых. В частности, в российских регионах начал действовать запрет на работу так называемых «наливаек». Также была введена уголовная ответственность за производство и оборот табака без лицензии.
Подробнее о некоторых нюансах этих законов в беседе с «Радио 1» рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов.
Напомним, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а также ограничивать время работы этих заведений. При этом, остаётся непонятным, как именно будет регулироваться соблюдение этого закона на уровне отдельно взятых регионов.
По его словам, за работой закона сейчас будут пристально наблюдать. Если предприниматели смогут найти в нём те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить свою работу, в законодательство внесут необходимые правки.
Также с 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Потребители могли задаться вопросом о подорожании товаров в связи с ужесточением процесса производства.
В завершении он подчеркнул, что от роста цен на табак с российским обществом точно не случится ничего плохого. «Возможно, будущее поколение будет более здоровым», — подметил депутат.
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Напомним, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а также ограничивать время работы этих заведений. При этом, остаётся непонятным, как именно будет регулироваться соблюдение этого закона на уровне отдельно взятых регионов.
«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть. Напомню, что «Единая Россия» – партия большинства, мы представляем большинство практически во всех регионах. Соответственно региональные парламенты будут поддерживать закон «Единой России» о запрете «наливаек». Партия будет этого добиваться», — заявил Колунов.
По его словам, за работой закона сейчас будут пристально наблюдать. Если предприниматели смогут найти в нём те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить свою работу, в законодательство внесут необходимые правки.
Также с 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Потребители могли задаться вопросом о подорожании товаров в связи с ужесточением процесса производства.
«Что касается табачной продукции. Мы говорим о том, что производство табачной продукции без лицензии и оборот такой продукции будет наказываться. На цену это вряд ли повлияет. Я все же верю, что производители у нас законопослушные. Вырос бы акциз – да, цена бы выросла, а тут – нет», — объяснил Колунов.
В завершении он подчеркнул, что от роста цен на табак с российским обществом точно не случится ничего плохого. «Возможно, будущее поколение будет более здоровым», — подметил депутат.
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Евгения Парфентьева