Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве, передав все экспонаты на баланс Музея Победы для организации экспозиции.
Он подчеркнул, что такая выставка уже вызвала интерес общественности.
До этого Министерство обороны сообщило, что потери ВСУ под Старомайорским составили до 145 военнослужащих. Как передают argumenti.ru, в частности, группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и отразила контратаку со стороны противника.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.
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«Учитывая патриотическую направленность этой идеи, прошу рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» для организации постоянной экспозиции на его территории», — приводит RT текст обращения Колунова на имя министра обороны России Андрея Белоусова.
До этого Министерство обороны сообщило, что потери ВСУ под Старомайорским составили до 145 военнослужащих. Как передают argumenti.ru, в частности, группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и отразила контратаку со стороны противника.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.
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Мелисса Тимофеева