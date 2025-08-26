«Уже проходили»: В Госдуме заявили о последствиях индексации заработных плат

26 августа 2025, 13:03

Депутат Бессараб связала идею индексации зарплат к инфляции с риском роста цен

Фото: Istock/Max Zolotukhin

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что ежеквартальная индексация заработных плат в привязке к уровню инфляции может спровоцировать увеличение стоимости товаров и услуг.





В беседе с «NEWS.ru» Бессараб в качестве примера привела опыт 1990-х годов в России, когда, по её словам, рост инфляции опережал предоставление сопутствующих социальных гарантий, и многие граждане не успевали их получить.

«Мы это уже проходили в 1990-е годы... Многие предложения от законодателей не были обеспечены бюджетным правилом, и в результате законов, якобы хороших, было очень много, но обеспеченное их выполнение было меньше 20%», — сказала депутат.