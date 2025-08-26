Московский суд официально приравнял эскортниц к проституткам
Московский суд официально приравнял эскортниц к проституткам. Об этом этом сообщает telegram-канал Mash.
На фоне этого были заблокированы уже пять сайтов, которые занимались подбором эскортниц. Как сообщает официальная формулировка, информация на подобных ресурсах способствует пропаганде проституции.
«Размещенная на этих ресурсах информация о платных сексуальных услугах способствует пропаганде проституции, нарушает права неопределённого круга лиц, включая несовершеннолетних, противоречит требованиям законодательства и наносит вред общественной морали и здоровью», — говорится в сообщении.
Ранее общественный деятель Ирина Хакамада признавалась, что ей предлагали эскорт. Речь идет о мужчине, который сопровождал бы ее на мероприятиях.