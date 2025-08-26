26 августа 2025, 13:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Московский суд официально приравнял эскортниц к проституткам. Об этом этом сообщает telegram-канал Mash.





На фоне этого были заблокированы уже пять сайтов, которые занимались подбором эскортниц. Как сообщает официальная формулировка, информация на подобных ресурсах способствует пропаганде проституции.





«Размещенная на этих ресурсах информация о платных сексуальных услугах способствует пропаганде проституции, нарушает права неопределённого круга лиц, включая несовершеннолетних, противоречит требованиям законодательства и наносит вред общественной морали и здоровью», — говорится в сообщении.