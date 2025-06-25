Депутат Госдумы подала заявление в СК против секс-коуча Лесли за провокации

25 июня 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Akintevs

Депутат Госдумы обратилась в Следственный комитет с требованием проверить деятельность секс-коуча Алекса Лесли. Как сообщает SHOT, в рамках своих курсов Лесли давал участникам задание знакомиться с девушками, хватая их за интимные места и предлагая секс.