Депутат Госдумы подала заявление в СК против секс-коуча Лесли за провокации

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Депутат Госдумы обратилась в Следственный комитет с требованием проверить деятельность секс-коуча Алекса Лесли. Как сообщает SHOT, в рамках своих курсов Лесли давал участникам задание знакомиться с девушками, хватая их за интимные места и предлагая секс.



В Москве участились случаи нападений на девушек, которых хватали за ягодицы и снимали на видео. Позже выяснилось, что это было частью «флешмоба», организованного Алексом Лесли.

Депутат Ксения Горячева требует остановить этот «беспредел».




Виктория Иванченко

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