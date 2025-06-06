На бизнес-коуча Инну Тлиашинову завели уголовное дело за неуплату налогов
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, статья подразумевает уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, которые человек получил преступным путем. Речь идет о сумме 431 миллион рублей.
Инну уже заочно арестовали. По данным следствия, с 2020 по 2022 год Тлиашинова проводила семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, зарабатывала на них и не выполняла свои налоговые обязательства. Благодаря этому она также приобрела квартиру в Москве. В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Дело расследует подмосковный СК.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Т-банка по признакам нарушения Закона о рекламе.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: