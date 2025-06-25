Открылся предзаказ на книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»

25 июня 2025, 15:17

Фото: iStock/Canetti

В России стартовал предзаказ на роман Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Все гонорары от продаж этой книги будут направлены на благотворительность.







«Я искренне считаю, что это главное из всего, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Роман о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет. Каким на самом деле будет конец света — в полном соответствии с библейскими пророчествами», — приводит RT слови Симоньян.