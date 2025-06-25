Инсайдера Dota 2 похитили и заставили подписать расписку на миллионы

25 июня 2025, 15:55

Фото: iStock / monkeybusinessimages

В Уфе инсайдер по ставкам на Dota 2 стал жертвой похищения. 38-летнего Рустама заставили подписать расписку на 6,7 миллиона рублей, угрожая унизительными видео.