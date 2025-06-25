Инсайдера Dota 2 похитили и заставили подписать расписку на миллионы
В Уфе инсайдер по ставкам на Dota 2 стал жертвой похищения. 38-летнего Рустама заставили подписать расписку на 6,7 миллиона рублей, угрожая унизительными видео.
Как сообщает Baza, организатором похищения стал его бывший партнер по ставкам, 52-летний Артур.По словам пострадавшего, его похитили под предлогом встречи с инвестором. Вместе с похитителями в машине находился пятилетний племянник Артура, который воспринял происходящее как игру.
Рустама вывезли в дом, где заставили подписать расписку, после чего отпустили. Мужчина обратился к адвокату и в полицию.
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