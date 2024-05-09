Депутат Госдумы поздравил россиян с Днем Победы и заверил, что Россия даст отпор новому врагу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы в честь 79-летней годовщины Великой Отечественной Войны. На мероприятии присутствовали ветераны, культурные деятели, политики, участники специальной военной операции и другие гости. После торжественного шествия все обменивались поздравлениями и пожеланиями.
К россиянам обратился депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, который в беседе с корреспондентом «Радио 1» сообщил, что Парад Победы является главным праздником для страны, а участники СВО – это современные герои.
Он также обратил внимание на то, что чувствуется единство и сплоченность людей. Толмачёв пожелал всем гражданам мужества и терпения, подчеркнув, что на сегодняшний день перед лицом России стоит новый враг, которого необходимо победить.
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«Это уже не первый Парад, и хочется сказать, что День Победы – это главный праздник для всей нашей страны. Здесь ветераны Великой Отечественной Войны, которые отстояли мир и наше настоящее и будущее. Здесь же участники военной операции – современные герои», – отметил депутат.
Он также обратил внимание на то, что чувствуется единство и сплоченность людей. Толмачёв пожелал всем гражданам мужества и терпения, подчеркнув, что на сегодняшний день перед лицом России стоит новый враг, которого необходимо победить.
«Чувствуется единство людей, сплоченность и решимость сделать всё для новой победы, которую мы все ждем. Я хотел бы пожелать всем гражданам страны силы, мужества, стойкости, терпения, быть достойными наших предков-победителей. Потому что сегодня, нам противостоит новый враг, но мы дадим ему отпор, как это сделали наши деды и прадеды», – заключил парламентарий.
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Анастасия Хохлова