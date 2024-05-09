Участники СВО поделились впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

Фото: сайт Кремля
В Параде Победы 9 мая 2024 года приняли участие российские бойцы, выполняющие воинский долг в зоне специальной военной операции. Так прослеживается связь поколений: тех кто встречал Победу 79 лет назад с теми, кто сейчас защищает Отечество с оружием в руках.
О своих впечатлениях от Парада Победы корреспонденту «Радио 1» рассказали председатель Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР, старший лейтенант, командир взвода медицинской службы Андрей Самойлов и депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения МГЕР («Молодая гвардия Единой России») рядовой Михаил Голубович. Оба они отправились воевать 23 февраля 2022 года добровольцами в рядах Народной милиции ЛНР.
Михаил Голубович рассказал о переполняющих его эмоциях от пребывания в самом сердце Родины, на Красной площади, и от только что завершившегося Парада Победы.
Голубович также рассказал, что ему очень понравился воздушный парад и самолёты, нарисовавшие в небе российский триколор.
Фото: сайт Кремля
Андрей Самойлов вспомнил о воинской службе. Он вспомнил, как он и бойцы его подразделения обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя. По его словам, часто приходилось помогать и мирным жителям, потому что солдаты ВСУ вели огонь, не разбирая, кто перед ними — военные или гражданские.
В Параде Победы солдат отметил очень важный на его взгляд момент: преемственность поколений. Это было наглядно видно, когда перед трибуной проходили юнармейцы и участвовали в параде вместе со старшими товарищами.
Такой парад, такое единение ветеранов, армии, молодёжи и всех граждан России не оставляют сомнений в достижении всех целей спецоперации и вызывают чувство гордости за свою страну, отметили в заключение участники СВО.
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Михаил Голубович рассказал о переполняющих его эмоциях от пребывания в самом сердце Родины, на Красной площади, и от только что завершившегося Парада Победы.
«Когда в начале парада пошёл снег, девять тысяч солдат, ни на секунду не дрогнувших, замерших в железном строю и отдающие честь друг другу и главе государства... Это производит очень мощное впечатление и наполняет гордостью за нашу страну и армию», — сказал он.
Голубович также рассказал, что ему очень понравился воздушный парад и самолёты, нарисовавшие в небе российский триколор.
Фото: сайт Кремля
Андрей Самойлов вспомнил о воинской службе. Он вспомнил, как он и бойцы его подразделения обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя. По его словам, часто приходилось помогать и мирным жителям, потому что солдаты ВСУ вели огонь, не разбирая, кто перед ними — военные или гражданские.
В Параде Победы солдат отметил очень важный на его взгляд момент: преемственность поколений. Это было наглядно видно, когда перед трибуной проходили юнармейцы и участвовали в параде вместе со старшими товарищами.
«Задача по патриотическому воспитанию молодого поколения страны идёт в правильном направлении. В одном строю идут и действующие воины, и подрастающее поколение, представители которого только готовятся к защите Родины. Так и должно быть», — выразил уверенность Самойлов.
Такой парад, такое единение ветеранов, армии, молодёжи и всех граждан России не оставляют сомнений в достижении всех целей спецоперации и вызывают чувство гордости за свою страну, отметили в заключение участники СВО.
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Александр Бойцов