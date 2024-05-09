Парад Победы 2024: оружие, которое боятся на Западе, главные заявления Путина и участники СВО

Фото: Радио 1
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. О том, как прошло праздничное шествие, и какие заявления сделал президент России, расскажет редакция «Радио 1».
Погода на 9 мая в 2024 году и воздушная часть Парада
Накануне вечером на Москву и Московскую область обрушился снег. Над столицей с раннего утра барражировали специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть. Несмотря на неблагоприятные погодные условия Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и штурмовиков с дымами в цветах российского триколора.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Какие главы стран прибыли на Парад Победы в Москве
В этом году на парад приехали руководители дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и впервые — Кубы, Лаоса, республики Гвинея-Бисау.
Прежде в МИД РФ сообщали, что на торжественные мероприятия не были приглашены послы и официальные лица из недружественных стран.
Фото: Радио 1
«Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении нашей страны»,— пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Парад Победы 9 мая: как проходил
Перед началом торжественной части исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу вместе с командующим парадом главкомом сухопутных войск генералом армии Олегом Салюковым объехали с приветствиями парадные «коробки», после чего Шойгу доложил президенту о том, что все готово к проведению Парада Победы.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Затем с приветственной речью вступил глава государства Владимир Путин. Он поздравил россиян и участников парада с праздником и напомнил о задачах СВО, которые российская армия ежедневно решает на Украине.
Открыли Парад Победы юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова. Следом на брусчатку ступила знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские «коробки» сухопутных войск и ВКС. Затем — расчеты каждого вида и рода вооруженных сил и других силовых ведомств.
На Параде Победы впервые выступили участники СВО
Участники специальной военной операции приняли участие в строевом марше.У каждого за плечами месяцы тяжелейших боевых действий, ранения, погибшие боевые товарищи. Трибуны встретили героев стоя, овацией.
Какая техника была на Параде Победы 2024
Парадную колонну традиционно возглавил средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной. Следом зрители увидели бронеавтомобили разных типов: «Тигры», «Уралы», «Фениксы». Кроме того, впервые был продемонстрирован защищенный санитарный автомобиль «Линза», получивший агрегаты российского производства, серийные компоненты и доработки практического плана.
Также гости и зрители Парада увидели оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». После окончания воздушной части Парада президент России Владимир Путин вместе с гостями отправился в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Фото: Радио 1
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Главные заявления Владимира Путина на Параде Победы
Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.
«Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил президент.
Он также заявил, что стратегические силы России находятся в состоянии боевой готовности, при этом нельзя допустить того, чтобы произошло глобальное столкновение. Глава государства также особое внимание уделил участникам специальной военной операции, назвав их героями современной России. Он заявил, что преклоняется перед ними.
«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия!» — подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет общую победу и вдохновляющие традиции союзничества.
Он выразил мнение, что на Западе хотят «забыть уроки» того времени, но напомнил: судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Курском, Ржевом, Сталинградом, Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом.
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