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Парад Победы 2024: оружие, которое боятся на Западе, главные заявления Путина и участники СВО

Парад Победы 2024: как прошел, чем запомнился
09 мая 2024, 14:52
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. О том, как прошло праздничное шествие, и какие заявления сделал президент России, расскажет редакция «Радио 1».


Погода на 9 мая в 2024 году и воздушная часть Парада


Накануне вечером на Москву и Московскую область обрушился снег. Над столицей с раннего утра барражировали специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть. Несмотря на неблагоприятные погодные условия Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и штурмовиков с дымами в цветах российского триколора.




Фото: пресс-служба губернатора Московской области


Какие главы стран прибыли на Парад Победы в Москве


В этом году на парад приехали руководители дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и впервые — Кубы, Лаоса, республики Гвинея-Бисау.

Прежде в МИД РФ сообщали, что на торжественные мероприятия не были приглашены послы и официальные лица из недружественных стран.



Фото: Радио 1



«Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении нашей страны»,— пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая
Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая


Парад Победы 9 мая: как проходил


Перед началом торжественной части исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу вместе с командующим парадом главкомом сухопутных войск генералом армии Олегом Салюковым объехали с приветствиями парадные «коробки», после чего Шойгу доложил президенту о том, что все готово к проведению Парада Победы.


Фото: пресс-служба губернатора Московской области



Затем с приветственной речью вступил глава государства Владимир Путин. Он поздравил россиян и участников парада с праздником и напомнил о задачах СВО, которые российская армия ежедневно решает на Украине.

Открыли Парад Победы юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова. Следом на брусчатку ступила знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские «коробки» сухопутных войск и ВКС. Затем — расчеты каждого вида и рода вооруженных сил и других силовых ведомств.


Фото: пресс-служба губернатора Московской области

На Параде Победы впервые выступили участники СВО


Участники специальной военной операции приняли участие в строевом марше.У каждого за плечами месяцы тяжелейших боевых действий, ранения, погибшие боевые товарищи. Трибуны встретили героев стоя, овацией.


Какая техника была на Параде Победы 2024


Парадную колонну традиционно возглавил средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной. Следом зрители увидели бронеавтомобили разных типов: «Тигры», «Уралы», «Фениксы». Кроме того, впервые был продемонстрирован защищенный санитарный автомобиль «Линза», получивший агрегаты российского производства, серийные компоненты и доработки практического плана.

Также гости и зрители Парада увидели оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». После окончания воздушной части Парада президент России Владимир Путин вместе с гостями отправился в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.



Фото: Радио 1


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Главные заявления Владимира Путина на Параде Победы


Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.
«Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил президент.

Он также заявил, что стратегические силы России находятся в состоянии боевой готовности, при этом нельзя допустить того, чтобы произошло глобальное столкновение. Глава государства также особое внимание уделил участникам специальной военной операции, назвав их героями современной России. Он заявил, что преклоняется перед ними.

«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия!» — подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет общую победу и вдохновляющие традиции союзничества.

Он выразил мнение, что на Западе хотят «забыть уроки» того времени, но напомнил: судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Курском, Ржевом, Сталинградом, Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом.

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Участники СВО поделились впечатлениями от Парада Победы на Красной площади
09 мая 2024, 15:34

Фото: сайт Кремля

В Параде Победы 9 мая 2024 года приняли участие российские бойцы, выполняющие воинский долг в зоне специальной военной операции. Так прослеживается связь поколений: тех кто встречал Победу 79 лет назад с теми, кто сейчас защищает Отечество с оружием в руках.
О своих впечатлениях от Парада Победы корреспонденту «Радио 1» рассказали председатель Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР, старший лейтенант, командир взвода медицинской службы Андрей Самойлов и депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения МГЕР («Молодая гвардия Единой России») рядовой Михаил Голубович. Оба они отправились воевать 23 февраля 2022 года добровольцами в рядах Народной милиции ЛНР.

Михаил Голубович рассказал о переполняющих его эмоциях от пребывания в самом сердце Родины, на Красной площади, и от только что завершившегося Парада Победы.

«Когда в начале парада пошёл снег, девять тысяч солдат, ни на секунду не дрогнувших, замерших в железном строю и отдающие честь друг другу и главе государства... Это производит очень мощное впечатление и наполняет гордостью за нашу страну и армию», — сказал он.

Голубович также рассказал, что ему очень понравился воздушный парад и самолёты, нарисовавшие в небе российский триколор.

Фото: сайт Кремля

Андрей Самойлов вспомнил о воинской службе. Он вспомнил, как он и бойцы его подразделения обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя. По его словам, часто приходилось помогать и мирным жителям, потому что солдаты ВСУ вели огонь, не разбирая, кто перед ними — военные или гражданские.

В Параде Победы солдат отметил очень важный на его взгляд момент: преемственность поколений. Это было наглядно видно, когда перед трибуной проходили юнармейцы и участвовали в параде вместе со старшими товарищами.

«Задача по патриотическому воспитанию молодого поколения страны идёт в правильном направлении. В одном строю идут и действующие воины, и подрастающее поколение, представители которого только готовятся к защите Родины. Так и должно быть», — выразил уверенность Самойлов.

Такой парад, такое единение ветеранов, армии, молодёжи и всех граждан России не оставляют сомнений в достижении всех целей спецоперации и вызывают чувство гордости за свою страну, отметили в заключение участники СВО.

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Рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России
09 мая 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron*. Информация об этом появилась розыскной базе ведомства.
В карточке рэпера указано, что он разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идёт речь, не уточняется. Министерство юстиции признало Oxxxymiron* иноагентом в октябре 2022 года. С тех пор он неоднократно привлекался к административной ответственности по ряду статей.

Например, в октябре 2023 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. Он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Тогда исполнитель не предоставил в министерство юстиции в положенный срок сведения о себе как об иноагенте.

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* Признан иноагентом в РФ
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Участника ВОВ Анатолия Олейниченко поздравил с 9 мая глава Одинцовского округа
09 мая 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Анатолия Олейниченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Во время Великой Отечественной войны Анатолий Кириллович Олейниченко воевал в составе отдельной роты связи тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он был воздушным стрелком дальней авиации.

Ветеран награжден многочисленными медалями, среди которых: «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (за воинскую доблесть), медаль в честь 20-летия Победы в ВОВ, а также Орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.

«Мы чествуем наших героев, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал глава Одинцовского округа.
Он отметил, что Анатолий Кириллович всю свою жизнь посвятил военной службе. Ветеран внёс большой вклад в создание «щита», который теперь защищает нашу страну.

Андрею Иванову показали макет книги о жизненном пути Анатолия Кирилловича, которую подготовили его родные.

«Жить в одно время с такими людьми, иметь возможность пообщаться с ними — огромная радость», — добавил он.

Глава Одинцовского округа передал ветерану поздравления от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также вручил подарки.

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Андрей Воробьёв вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы
09 мая 2024, 14:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Парад Победы вместе со своими детьми и семьей Героя России, погибшего на СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Вдова Александра Сычева самостоятельно воспитывает четверых детей. На торжественное мероприятие в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне супруга Героя приехала со своими сыновьями. Двое дочерей остались дома из-за плохого самочувствия. Андрей Воробьёв рассказал, что семья Героя СВО очень хотела посетить парад.
«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш Президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», – сообщил Воробьёв.

Он также обратил внимание на то, что важно помнить о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. По словам губернатора, в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны.

«Вряд ли все дети смогут пообщаться с теми, кто прошел войну. Им сейчас уже 95-100 лет. Парад проводится как раз для того, чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов», – отметил губернатор.

Фото: Константин Семенец

О том, что семья погибшего на СВО бойца хотела бы посетить Парад Победы, Андрей Воробьёв узнал в конце января, когда навещал их. Вдова бойца СВО выразила Андрею Воробьёву слова благодарности за возможность посетить Парад Победы.

«Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы! Мы приехали на Парад на Красную Площадь вместе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Он был у нас в гостях на Рождество, и обещал, что обязательно осуществит мечту детей – привезет их сюда 9 мая. Мы очень благодарны губернатору за исполнение желания. Огромное спасибо! Нам безумно понравилось. Это невероятные ощущения, когда ты видишь, как ребята маршируют по брусчатке, прямо сердце замирает», – рассказала вдова бойца СВО.


Фото: Константин Семенец


Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. За время несения службы он показал достойные результаты, поразил большое количество техники ВСУ. Сычев был оператором дронов 45-й бригады. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон.

В августе 2023 года Сычев погиб при выполнении воинского долга.

В конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Андрей Воробьёв передал семье Сычевых государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.

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Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
09 мая 2024, 13:54

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки глава Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Сейчас ей 88 лет. Во время Великой Отечественной Войны Галина Петровна встретила блокаду вместе с матерью, сохранив в памяти дни голода, эвакуации и переезды.
По ее словам, отец отправился на фронт в самые первые дни Великой Отечественной войны. Ее отчаянные воспоминания о последнем прощании с отцом всплывают сейчас в ее рассказах.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», — поделилась воспоминаниями Галина Юркина.
Также она вспомнила, как в репродукторе раздавался голос Левитана, объявляющий о победе Красной Армии. Этот звук означал конец страшной войны и начало новой эпохи для многих, включая Галину.

Переехав в Химки в 1958 году, Галина продолжила свою жизнь, трудясь инженером до пенсии. Ее оптимизм и желание поделиться своими воспоминаниями о военных годах делают ее важным свидетельством истории, передающим опыт молодым поколениям, отметили в пресс-службе администрации г.о. Химки.

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#отец
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День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: День Победы напоминает о цене мира и свободы
09 мая 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

День Победы — это напоминание о стоимости мира и свободы, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Об этом он написал 9 мая в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день воины на западных границах России продолжают бороться за эти ценности, уничтожая проявления национализма.

Кадыров выразил уверенность в том, что окончательная победа будет достигнута. Он также отметил подвиг советских воинов и тружеников тыла, который является ярким примером мужества, самоотверженности и истинного патриотизма.

В этот особенный день он выразил свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и прошли до самого Берлина. Также он вспомнил героически павших солдат, которые принесли мир и спокойствие на долгие годы.

Кадыров подчеркнул, что память о тех, кто жертвовал своими жизнями во имя Победы, навсегда останется в сердцах.

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В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов
09 мая 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Московского областного отделения «Единой России»

В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии и молодогвардейцы поздравляют и благодарят ветеранов в этот День Великой Победы.
В рамках этой инициативы Игорь Брынцалов и глава балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретились с ветераном Александром Золотовым, который вел боевые действия во время войны и продолжал служить после ее окончания. Брынцалов отметил важность исторического вклада ветеранов и их преданность Родине.

«Для меня каждая наша встреча – великая честь и большая радость. Вместе с боевыми товарищами Александр Григорьевич прошагал суровыми тропами войны. Принимал участие в обороне Москвы и освобождал Европу. По его воспоминаниям написано множество статей. Они пропитаны отвагой, мудростью и беззаветной любовью к Родине. Для всех нас – это не просто ценные исторические факты – это урок долга и чести», — заявил Брынцалов.
По всей области проводятся аналогичные мероприятия. В Мытищах активисты «Единой России» под руководством секретаря местного отделения Юлии Купецкой поздравили ветеранов Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. В честь этого праздника устроили концерт с участием актеров театра «Огниво», чтобы поддержать героических ветеранов.

София Мелентьева, которая прошла боевой путь через Европу, и Наталия Беликова, которая вместе со своим мужем служила во время войны, получили заслуженные награды и признание за свой вклад в Победу.

Празднование Дня Победы продолжается в других городах, включая Щелково и Павлово-Посадский. Здесь тоже проводятся торжества с участием ветеранов и выступлений местных артистов. Все эти мероприятия напоминают о важности и ценности памяти о Победе и о том, как важно передавать исторический опыт будущим поколениям.

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Беспилотники впервые атаковали НПЗ в Башкирии
09 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

Первый раз в истории Башкирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез».
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На территории предприятия произошел пожар.

Авторы канала уточнили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

В конце марта 2024 года в непосредственной близости от Уфы был замечен беспилотный летательный аппарат. Диспетчеры, основываясь на имеющихся данных, заявили, что это не оказало влияния на безопасность.

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Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
09 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника в июне 2023 года.

Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.

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