Депутат Госдумы призвала россиян жаловаться, чтобы Шепелева не вернули на ТВ

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)
Ведущий Дмитрий Шепелев собирается вернуться на телевидение: он будет вести программу «Свидание с прицепом». Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена этим. Она призвала россиян жаловаться в РКН и управление внутренней политики президента, чтобы не допустить Шепелева в эфир.
«Если жалоб будет достаточное количество, тогда Дмитрия Шепелева не допустят до эфира», — сказала парламентарий изданию «Абзац».Она добавила, что у Шепелева нет статуса иноагента, поэтому закрыть для него телевидение сложно.
Напомним, в 2022 году ведущий попросил прощения у украинцев. Последующее появление Шепелева в эфире вызвало общественный резонанс.
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