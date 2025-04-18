Депутат Госдумы призвала россиян жаловаться, чтобы Шепелева не вернули на ТВ

Ведущий Дмитрий Шепелев собирается вернуться на телевидение: он будет вести программу «Свидание с прицепом». Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена этим. Она призвала россиян жаловаться в РКН и управление внутренней политики президента, чтобы не допустить Шепелева в эфир.