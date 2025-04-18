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Депутат Госдумы призвала россиян жаловаться, чтобы Шепелева не вернули на ТВ

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)

Ведущий Дмитрий Шепелев собирается вернуться на телевидение: он будет вести программу «Свидание с прицепом». Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена этим. Она призвала россиян жаловаться в РКН и управление внутренней политики президента, чтобы не допустить Шепелева в эфир.
«Если жалоб будет достаточное количество, тогда Дмитрия Шепелева не допустят до эфира», — сказала парламентарий изданию «Абзац».
Она добавила, что у Шепелева нет статуса иноагента, поэтому закрыть для него телевидение сложно.

Напомним, в 2022 году ведущий попросил прощения у украинцев. Последующее появление Шепелева в эфире вызвало общественный резонанс.

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#телевидение
#госдума
#депутат
Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая
Садовод Волков: Майские заморозки губительны для урожая
18 апреля 2025, 15:30

Фото: iStock/Anna Omilianchuk

В апреле в Татарстане установилась тёплая погода, однако в мае часто наступают заморозки, которые могут погубить урожай. Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.
«В прошлом году во время парада 9 Мая в ряде регионов страны шел снег. Майские заморозки губительны для урожая. Помню, как в прошлом и в предыдущие годы садоводы спасали свой урожай, высаженный в грунт, укрывая самодельные парники куртками и фуфайками. У многих урожай тогда погиб», — отметил Волков в беседе с «Татар-информом».

Тем не менее он отметил, что из-за установления более тёплой погоды в последние годы садоводы могут уделять больше времени своему огороду. Однако раньше времени сажать культуры не стоит, так как земля остаётся мёрзлой, несмотря на тёплый воздух.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что уже в середине следующей недели в Татарстане выпадет мокрый снег.


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#садовод
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#воздух
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Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании
В Татарстане ожидается снег после рекордно тёплого начала апреля
18 апреля 2025, 15:19

Фото: iStock/RAndrey

Тепло сохранится в Татарстане до середины следующей недели, а потом ожидается резкое похолодание и снег. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшую неделю погода в Среднем Поволжье и в Татарстане продолжит ту тенденцию, которая обозначилась в первую половину месяца. Особенно теплыми будут дни с 20 по 22 апреля, когда температура будет около 22 градусов», — рассказал Шувалов в беседе с «Татар-информом».

Так, по словам синоптика, погода в эти дни превысит климатическую норму на 10 градусов. Но уже 23 апреля в Татарстане наступит резкое похолодание. А 24 апреля выпадет мокрый снег, и температура опустится до 8 градусов выше нуля в дневное время.

В последние дни апреля температура будет ниже климатической нормы на 5–7 градусов.

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Михалков заявил, что «Анора» никогда бы не получила приз Московского кинофестиваля
18 апреля 2025, 14:47

Никита Михалков (Фото: Телеграм, @nikitabsg)

Жюри Московского международного фестиваля (ММКФ) никогда бы не отметила наградой фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. Об этом сообщил президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-конференции в Москве.
«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — сказал Михалков.
При этом он считает, что Юра Борисов, который исполнил роль Игоря в картине, очень хороший актёр, и, возможно, всё же когда-нибудь он получит премию «Оскар».

Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале. Фильм стал триумфатором на последней (97-й) церемонии вручения премии «Оскар», получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» (Бейкер) и «Лучший монтаж».

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Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей
18 апреля 2025, 14:32

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Прежние руководители Курской области — арестованные экс-губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов — превратили корпорацию развития региона (КРКО) в крупнейшего государственного подрядчика. Через эту организацию прошли десятки миллиардов бюджетных денег и ещё предстоит выяснить, сколько из них было украдено.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он указал, что КРКО являлась по сути проектным мини-офисом, не имеющим ни опыта, ни штата сотрудников. Тем не менее корпорация получала огромные подряды, ей доверялись бюджетные миллиарды.

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей», — написал Хинштейн.

Он также добавил, что средства выделялись из госбюджета на строительство фортификационных сооружений и укреплений, но присваивались руководством Корпорации развития Курской области.

«Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны», — заключил врио главы региона.

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#бюджет
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#курская область
#коррупция
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Пара из Германии обнаружила внезапную пропажу семейной могилы
18 апреля 2025, 14:26

Фото: iStock/ vyasphoto

В Германии семейная пара обнаружила внезапную пропажу могилы родных, сообщила газета Bild.
Эдгар и Сюзанна Виттнер из Баварии практически каждый день приходили к семейной могиле, которая находилась на кладбище в ста метрах от их дома. 3 апреля женщина, по своему обыкновению, пошла к месту упокоения родственников и не обнаружила никаких признаков, что на том месте когда-либо располагалась захоронение. По словам Сюзанны, с могилы исчезло абсолютно все: гранитная плита со статуей бронзового Иисуса, ограждение, цветы и свечи.

В могиле похоронены родители немки, сестра ее матери, которая скончалась 84 года назад в возрасте четырех лет от дифтерии.

Эдгар и Сюзанна обратились к администрации кладбища и местным властям, отмечая, что их договор на аренду этой земли все еще действует.

Супруги подчеркнули, что захоронение не должны были трогать. Сейчас семья Виттнер ищет тех, кто способен поделиться какой-либо информацией о произошедшем.

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#земля
#германия
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