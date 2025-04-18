Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хайпом заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы потом не делать абортов. По словам парламентария, при этом в области анализа и подсчетов ученый прекрасно владеет ситуацией.
«Я думаю, что иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом «хайп». Но он не полезен иногда бывает», — поделился Милонов в беседе с RT.При этом сам Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что его слова, которые вызвали такой резонанс, — «неоспоримый очевидный тезис». Он подчеркнул, что, сократив «ненужные» половые контакты, женщины смогут сократить и количество нежелательных беременностей, а следовательно, и абортов.
«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества. Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя. <…> Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», — посетовал демограф.Читайте также:
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