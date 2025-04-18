Группа «Звери» отказалась от претензий к тульскому Минкульту за отмену концерта

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Группа «Звери» отказалась от претензий к Минкульту Тульской области, которые были выдвинуты после отмены концерта 13 ноября. Об этом сообщает RuNews24.ru.
Отмечается, что концерт планировался в Туле прошлой осенью, 13 ноября, но после был отменен. Коллектив в своих соцсетях писал, что отказ в проведении мероприятия был обусловлен «неоднозначной позицией артиста».
По информации издания, музыканты отказались от своих претензий и отозвали иск в тульский Арбитражный суд, так как рассмотрели все «за и против». Соответствующий документ попал в распоряжение редакции.
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По информации издания, музыканты отказались от своих претензий и отозвали иск в тульский Арбитражный суд, так как рассмотрели все «за и против». Соответствующий документ попал в распоряжение редакции.
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Данил Пономарев