Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за услуги ЖКХ
Депутат Свищёв: переплаты за ЖКУ можно вернуть через претензию или суд
Россиянам рекомендуют проверять квитанции за жилищно-коммунальные услуги: управляющие компании могут включать в них повторные или необоснованные начисления. Если в платёжном документе обнаружились сомнительные строки, жильцы вправе потребовать от УК объяснений, а при отказе устранить нарушения — обратиться в суд.
Об этом Общественной Службе Новостей рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. По его словам, некоторые жильцы годами оплачивают услуги, которые им не оказывают, или дважды платят за одно и то же.
«Ко мне на приёмы постоянно приходят люди с квитанциями, в которых они не могут разобраться. Одни платят годами за услуги, которые не оказываются. Другие — за одну и ту же услугу дважды. УК выставляет строки с непонятными названиями, и люди платят, потому что боятся долгов и пеней. А потом выясняется, что закон на стороне жильцов», — говорит парламентарий.В качестве примера он привёл случай жительницы Москвы, которая обнаружила в квитанциях отдельную плату за содержание и уборку земельного участка. С 2022 года она перечислила за эту услугу около 23 тысяч рублей. При этом, как пояснил депутат, содержание земельного участка уже входило в обязательный тариф на содержание общего имущества дома.
Тогда она подала иск в мировой суд. По словам Свищёва, суд постановил взыскать с УК 82 тысячи рублей — переплату, а также штраф, неустойку и другие предусмотренные законом выплаты.
Депутат посоветовал жильцам внимательно изучить квитанцию, сопоставить перечень услуг с договором управления и действующими нормами. Затем следует направить управляющей компании письменную претензию с требованием объяснить основание начислений. Если УК не ответит или откажется исправлять нарушения, можно обратиться в суд.
Помимо возврата переплаты, потребители при наличии законных оснований могут потребовать штраф за отказ добровольно удовлетворить требования, неустойку и компенсацию морального вреда.
«Не бойтесь разбираться. Даже если сумма кажется небольшой, за годы набегает прилично. А если таких жильцов в доме сотни, то это уже миллионы, которые УК положила себе в карман. Проверяйте, требуйте, жалуйтесь. Закон на вашей стороне», — резюмировал Дмитрий Свищёв.