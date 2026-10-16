Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за услуги ЖКХ

16 октября 2026, 16:41

Депутат Свищёв: переплаты за ЖКУ можно вернуть через претензию или суд

Фото: istockphoto / Diy13

Россиянам рекомендуют проверять квитанции за жилищно-коммунальные услуги: управляющие компании могут включать в них повторные или необоснованные начисления. Если в платёжном документе обнаружились сомнительные строки, жильцы вправе потребовать от УК объяснений, а при отказе устранить нарушения — обратиться в суд.





Об этом Общественной Службе Новостей рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. По его словам, некоторые жильцы годами оплачивают услуги, которые им не оказывают, или дважды платят за одно и то же.

«Ко мне на приёмы постоянно приходят люди с квитанциями, в которых они не могут разобраться. Одни платят годами за услуги, которые не оказываются. Другие — за одну и ту же услугу дважды. УК выставляет строки с непонятными названиями, и люди платят, потому что боятся долгов и пеней. А потом выясняется, что закон на стороне жильцов», — говорит парламентарий.

«Не бойтесь разбираться. Даже если сумма кажется небольшой, за годы набегает прилично. А если таких жильцов в доме сотни, то это уже миллионы, которые УК положила себе в карман. Проверяйте, требуйте, жалуйтесь. Закон на вашей стороне», — резюмировал Дмитрий Свищёв.