Работа для людей с инвалидностью: в РТ рассказали о трудоустройстве и поддержке работодателей

16 октября 2026, 16:12

В Татарстане работают 53% людей с инвалидностью трудоспособного возраста

Фото: Istock / PeopleImages

В Татарстане работу имеют 53% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдреева на пресс-конференции в «Татар-информе».