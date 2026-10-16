Работа для людей с инвалидностью: в РТ рассказали о трудоустройстве и поддержке работодателей
В Татарстане работу имеют 53% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдреева на пресс-конференции в «Татар-информе».
По словам представителя ведомства, центры занятости помогают соискателям найти подходящие вакансии. Примерно 80% людей с инвалидностью, которые обращаются за содействием, выходят на работодателей, готовых рассмотреть их кандидатуры.
Для компаний, создающих и адаптирующих рабочие места для таких сотрудников, предусмотрена государственная поддержка. Работодатели могут получить субсидии из республиканского бюджета, если берут на себя соответствующие обязательства.
Как отметила Абдреева, вакансии подбирают с учётом индивидуальных возможностей и особенностей здоровья каждого человека. В числе наиболее сложных задач она назвала трудоустройство людей с ментальными нарушениями.
При этом в Зеленодольске уже есть успешные примеры их занятости в управляющих компаниях — в частности, на должностях дворников и уборщиков. По словам замминистра, такая работа востребована и помогает людям с инвалидностью включаться в трудовую жизнь.
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