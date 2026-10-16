Раскрыты два одинаково важных для долгой и активной жизни фактора
Пластический хирург Мария Максименко раскрыла, что важнее для долголетия — генетика или образ жизни. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, генетика и здоровый образ жизни играют ключевую роль в обеспечении долгой и активной жизни, но их влияние различается. Генетика задает начальные условия, тогда как образ жизни существенно влияет на итоговый результат. Многие считают, что их внешность и темп старения полностью зависят от наследственности. Однако, если исключить серьезные генетические заболевания, то повседневные привычки имеют гораздо большее значение, отметила врач.
Максименко добавила, что достаточный сон, сбалансированное питание, поддержание нормального веса и регулярные физические нагрузки положительно сказываются на состоянии кожи, мягких тканей, скорости восстановления после процедур и операций, а также на общем самочувствии и уровне энергии. Специалист добавила, что ежедневные решения существенно влияют на продолжительность и качество жизни, а также на то, как мы выглядим в разные возрастные периоды.
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