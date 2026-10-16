Раскрыты два одинаково важных для долгой и активной жизни фактора

16 октября 2026, 16:13

Врач Максименко: Образ жизни так же важен для долголетия, как и генетика

Фото: iStock/Harbucks

Пластический хирург Мария Максименко раскрыла, что важнее для долголетия — генетика или образ жизни. Об этом пишет «Лента.ру».