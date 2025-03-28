Депутат Госдумы словом из трех букв отреагировал на статистику по мигрантам в РФ

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов словом из трех букв оценил положительную статистику по получению мигрантами российского гражданства.
Так, Кузнецов порадовался статистике в сфере миграции, которую недавно опубликовали в МВД. Оказалось, что в 2024 году российское гражданство получили вдвое меньше иностранных граждан, чем в 2023 году.
Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов как минимум до конца года. По его словам, число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу.
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«Ура! Не зря мы старались», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов как минимум до конца года. По его словам, число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу.
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Элина Позднякова