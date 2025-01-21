Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину

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Депутат Кировского райсовета в Самаре Сергей Турусин открыл стрельбу по мигрантам, которые напали на него с ножами и требовали отдать им его знакомую. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что знакомая депутата стала свидетельницей того, как нетрезвые мигранты избивали местного жителя. Женщина сразу же вызвала скорую, также на место прибыли полицейские. Мигрантов не задержали, и они решили не отпускать женщину. Перепугавшись она позвонила Турусину и попросила помочь.
Депутат прибыл на место, но мигранты сразу обступили его машину, начали бить по стёклам и тыкать в салон ножами, требуя вернуть им женщину, которая успела сесть в авто.
в итоге Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое мигрантами стекло. Полицейские вновь прибыли на место. Прямо при них 10 мигрантов продолжили угрожать женщине и депутату, используя при этом нецензурные выражения.
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Депутат прибыл на место, но мигранты сразу обступили его машину, начали бить по стёклам и тыкать в салон ножами, требуя вернуть им женщину, которая успела сесть в авто.
в итоге Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое мигрантами стекло. Полицейские вновь прибыли на место. Прямо при них 10 мигрантов продолжили угрожать женщине и депутату, используя при этом нецензурные выражения.
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Анастасия Чинкова