Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину

В 2021 году в пригороде Иркутска группа пьяных мужчин попыталась проникнуть в квартиру Дарьи Соколовой, устроив настоящий беспорядок. Вскоре после того, как раздался громкий стук в дверь, женщина отправила дочь в комнату, а сама вышла в коридор. Для чего группа мужчин с вилами и топорами пыталась проникнуть в квартиру матери с ребенком расскажет «Радио 1».