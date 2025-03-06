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Медведев: любые лазейки для мигрантов-нелегалов нужно устранить общими усилиями

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели. Об этом написал он в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев отметил, что по данным МВД России ежегодно выявляется и пресекается около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к работе.

«Профильные ведомства должны работать совместно, чтобы закрыть все возможности для нелегалов и недобросовестных работодателей», — отметил он.

Эти меры направлены на улучшение контроля в сфере трудовой миграции и защиту прав граждан, а также на обеспечение справедливых условий труда для всех работников в стране.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства.

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#сша
#россия
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Путин напомнил о временах нашествия Наполеона на Россию
06 марта 2025, 19:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В мире ещё есть люди, желающие вернуться во времена нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Слова российского лидера передаёт РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к согражданам, объявил, что Россия является угрозой для Европы, и назвал безумием идею наблюдать такую «опасность» со стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил французского лидера с Наполеоном Бонапартом, заметив при этом, что его слова о гипотетической «российской угрозе» напоминают идеи как французского императора, так и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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Путин: России необходим такой вариант мира, который обеспечит ей спокойствие
06 марта 2025, 19:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, какой вариант мирного соглашения по Украине устроит Россию. По его словам, мир должен быть заключён таким образом, чтобы договор обеспечивал полное спокойствие и безопасность страны и её граждан.
Об этом глава государства заявил 6 марта во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, российская сторона должна выбрать такой вариант мира на Украине, который бы полностью устраивал Россию и обеспечивал в длительной перспективе спокойное и устойчивое развитие страны.

«Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим», — отметил российский лидер.

Мирное урегулирование должно обеспечить России стабильное развитие в безопасных условиях, и Москва добьётся заключения именно такого соглашения, подчеркнул Владимир Путин.

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Захарова: Молдавии бы не было без освобождения страны Красной армией
06 марта 2025, 18:48

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Если бы советские солдаты в 1944 году не освободили Кишинёв и всю территорию страны от немецко-фашистской оккупации, Молдавия бы сейчас не существовала как государство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге перед журналистами, она подчеркнула, что армия Союза ССР состояла в том числе и из молдаван. Возможно предков тех самых «патриотов», которые вынудили израильских музыкантов извиняться за исполнение на иврите знаменитой на весь мир песни «Катюша» на открытии музыкального фестиваля «Мэрцишор».

Таким образом спикер российского МИД прокомментировала слова молдавского министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что судьба Молдавии была бы счастливее, если бы её не освобождала Советская армия.

«Если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — сказала Захарова.

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#захарова
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Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа
Турция предложила Европе создать свой «центр силы» в противовес политике Трампа
06 марта 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Baris-Ozer

Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности. Государствам Старого света, входящим в НАТО, следует объединиться и создать свой «центр притяжения».
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью британскому изданию The Financial Times. Ранее он принимал участие в неформальном саммите лидеров ряда европейских стран, собравшихся для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

Глава турецкого МИД в беседе с корреспондентом газеты добавил также, что его страна хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется.

«Джинн выпущен из бутылки, и нет никакого способа вернуть его обратно. Даже если Трамп решит сейчас не выводить войска из Европы, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность», — заявил Фидан.

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МИД Грузии выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми
В МИД Грузии выразили сожаление из-за возобновления работы Сухумского аэропорта
06 марта 2025, 17:54

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление по поводу возобновлении работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми. Об этом заявил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.
По его словам, снова начавший принимать российские воздушные суда Сухумский аэропорт, как и строительство военной базы в Очамчире, способствуют ухудшению обстановки в сфере безопасности.

«Это является продолжением оккупации и милитаризации Абхазии. К сожалению, должен констатировать, что налицо деструктивный подход другой стороны», — заявил грузинский дипломат.

7 февраля Международный аэропорт Сухуми им. В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за более чем 30 лет перелёт из российской столицы в воздушную гавань столицы Абхазии.

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