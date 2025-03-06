Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели. Об этом написал он в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев отметил, что по данным МВД России ежегодно выявляется и пресекается около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к работе.
Эти меры направлены на улучшение контроля в сфере трудовой миграции и защиту прав граждан, а также на обеспечение справедливых условий труда для всех работников в стране.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства.
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«Профильные ведомства должны работать совместно, чтобы закрыть все возможности для нелегалов и недобросовестных работодателей», — отметил он.
Эти меры направлены на улучшение контроля в сфере трудовой миграции и защиту прав граждан, а также на обеспечение справедливых условий труда для всех работников в стране.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства.
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Дарья Осипова