Депутат Госдумы Журова призналась, что не может позволить себе квартиру в Москве

07 октября 2025, 17:52

Светлана Журова (фото: Telegram @szhurova)

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что покупка квартиры в столице для неё слишком дорогое удовольствие.





В беседе с РИА Новости парламентарий отметила, что сейчас живёт в служебной квартире, а собственное жильё имеет только в Петербурге.





«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казённой. В Питере есть квартира, которую покупала, ещё будучи спортсменкой», – рассказала Журова.