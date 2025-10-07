Депутат Госдумы Журова призналась, что не может позволить себе квартиру в Москве
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что покупка квартиры в столице для неё слишком дорогое удовольствие.
В беседе с РИА Новости парламентарий отметила, что сейчас живёт в служебной квартире, а собственное жильё имеет только в Петербурге.
«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казённой. В Питере есть квартира, которую покупала, ещё будучи спортсменкой», – рассказала Журова.Депутат планирует продать свою петербургскую недвижимость и построить небольшой загородный дом площадью примерно семь на девять метров в Подмосковье – рядом с другими олимпийскими чемпионами в садовом товариществе «Олимп».
Светлане Журовой 53 года. Она стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в 2007 году. За год до этого спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Турине, а также неоднократно становилась призёром чемпионатов мира.