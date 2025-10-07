Останина объяснила рост жестокости у детей увеличением стоимости билетов в театр
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина объяснила рост жестокости и буллинга среди несовершеннолетних увеличением стоимости билетов в театр. Об этом она заявила Telegram-каналу Shot.
По её словам, в некоторых театрах цены достигают 15 тысяч рублей, что делает посещение культурных мероприятий недоступным для значительной части населения. Это, по мнению Останиной, отражается на уровне воспитания и приводит к росту жестокости и буллинга среди детей.
В качестве решения проблемы депутат предлагает увеличить бюджетное финансирование театров и контролировать гонорары артистов, что позволит сдерживать рост цен на билеты и сделать культуру более доступной.
