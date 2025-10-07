Депутат рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
В ряде регионов России зафиксировали новый вид телефонного мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Злоумышленники представляются сотрудниками «компании — оператора домофона» и под предлогом плановой замены ключей убеждают жильцов «зарезервировать» новые. По описанию депутата, звонящий уверенно говорит о предстоящих работах, уточняет удобное время, ссылается на договор с управляющей компанией и иногда называет фамилию жильца и номер квартиры, чтобы выглядеть правдоподобным.
На втором этапе жертве предлагают продиктовать код из СМС якобы для получения талона на ключи. На самом деле этот одноразовый код — код подтверждения входа на портал «Госуслуги», передача которого даёт мошенникам доступ к личным данным, банковским сервисам и возможностям оформления кредитов.
Гаврилов отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди и жители старых домов. Он подчеркнул, что ни управляющая компания, ни подрядчик не запрашивают коды из СМС и не раздают ключи на улице — все работы проводятся официально с предварительным уведомлением жильцов.
Депутат призвал при передаче кода немедленно восстановить доступ к «Госуслугам» через официальный сервис или МФЦ, сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк. Также следует обратиться в полицию с указанием времени звонка и номера телефона мошенника — чем раньше поступят сообщения о подобных схемах, тем выше шанс их пресечения.
