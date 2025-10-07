Депутат рассказал россиянам о новой схеме мошенничества

07 октября 2025, 12:02

Депутат ГД Гаврилов: в России зафиксировали новый вид телефонного мошенничества

Фото: istockphoto/welcomia

В ряде регионов России зафиксировали новый вид телефонного мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.