Песков объяснил, зачем России нужны мигранты

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
России нужны трудовые мигранты из других стран для обеспечения динамичного развития страны на фоне напряжённой демографической ситуации. Страна приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Мигранты являются потребностью в связи с напряжённой демографической ситуацией. Россия – самая большая страна мира, но её населения не хватает для динамичного развития и реализации намеченных планов. Именно поэтому трудовые мигранты приветствуются, подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прежде всего в вопросе привлечения трудовых мигрантов власти должны думать об интересах граждан страны. Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать и соблюдать законы и хорошо владеть русским языком. Одновременно с этим и самим мигрантам необходимо обеспечить «человеческие условия» и предоставить им все блага.
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Анастасия Чинкова