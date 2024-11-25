Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

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Правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию проекта призыва кабмина.
В тексте указано, что законопроект нуждается в существенной доработке.Отмечается, что рассматриваемые изменения могут создавать правовую неопределённость, а также должны согласовываться с положениями международных договоров России.
Напомним, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому предлагается ввести ограничения в отношении трудовых мигрантов без российского гражданства, которые собирается перевести свою семью в Россию.
В партии подчеркнули, что речь в инициативе идёт исключительно о низкоквалифицированных специалистов, находящихся на территории России на основании трудового договора или патента, а также не имеющих других законных оснований на проживание в стране, которым, в частности, является гражданство.
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Напомним, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому предлагается ввести ограничения в отношении трудовых мигрантов без российского гражданства, которые собирается перевести свою семью в Россию.
В партии подчеркнули, что речь в инициативе идёт исключительно о низкоквалифицированных специалистов, находящихся на территории России на основании трудового договора или патента, а также не имеющих других законных оснований на проживание в стране, которым, в частности, является гражданство.
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Анастасия Чинкова