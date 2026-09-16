Депутат Говырин объяснил, как вернуть недоплату к страховой пенсии

16 сентября 2026, 10:45

Депутат Говырин: недополученную страховую пенсию можно вернуть

Фото: iStock/mars58

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионер вправе потребовать выплату недополученной страховой пенсии за прошлые годы, если Социальный фонд России ошибся в расчетах или не учел имеющиеся сведения. Об этом сообщает «Лента.ру».