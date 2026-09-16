Депутат Говырин объяснил, как вернуть недоплату к страховой пенсии
Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионер вправе потребовать выплату недополученной страховой пенсии за прошлые годы, если Социальный фонд России ошибся в расчетах или не учел имеющиеся сведения. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам парламентария, сначала стоит заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Затем нужно запросить у территориального отделения СФР письменную расшифровку начислений. Эти документы следует сопоставить с трудовой книжкой, архивными справками, сведениями о заработке, иждивенцах, страховом стаже и льготных периодах.
Такая проверка поможет установить, какие данные фонд не включил в расчет, а затем определить сумму долга и период недоплаты.
После этого гражданин может направить заявление о перерасчете через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. В обращении нужно описать ошибку, указать дату возникновения права на повышенную выплату, приложить подтверждающие документы и попросить выдать письменное решение. Уведомление о приеме заявления следует сохранить.
Говырин уточнил, что фонд рассматривает обращение в течение пяти рабочих дней после получения всех необходимых сведений. Если перерасчет не провели, пенсионер может обратиться к руководителю отделения, а затем направить жалобу в вышестоящую структуру СФР. К обращениям стоит приложить копии прежнего заявления, ответа фонда, собственный расчет и документы, подтверждающие позицию заявителя.
Если ведомственная жалоба не дала результата, защитить право на выплату можно через суд.
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