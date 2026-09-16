Стал известен любимый школьный предмет россиян
Организаторы всероссийской контрольной «Выходи решать!» сообщили, что физика и математика стали самыми востребованными направлениями проекта. Физику выбрали 43% участников, математику — 37%.
В беседе с «Газетой.Ru» представители проекта уточнили: за год интерес к проверке знаний вырос на 11%. Третье место заняла информатика с результатом 18%, затем расположились биология — 14%, химия — 11% и астрономия — 5,5%.
Региональная статистика показывает разные предпочтения. Физика чаще всего выходит на первое место, однако примерно в каждом третьем субъекте лидирует математика. Самую высокую долю математических решений зафиксировали в Курской области — 56%. В Архангельской области показатель достиг 50%, в Забайкальском крае — 46%, в Башкортостане — 45%.
Среди крупных регионов математика пользуется заметным спросом в Свердловской области, где ее выбрали 37% решающих. Далее идут Иркутская область — 34%, Алтайский край — 33% и Челябинская область — 30%.
Физика получила наибольшую поддержку в Краснодарском крае — 48%. В Омской и Кемеровской областях ее выбрали по 46% участников, в Воронежской области — 45%, в Ростовской — 42%, в Крыму — 41%.
Информатика особенно популярна в Калининградской области и Коми: на нее приходится около 30% работ. В ХМАО показатель составил 27%. Саратовская область набрала 20%, однако именно этот регион вышел в лидеры страны по общему числу решенных заданий по информатике. В Марий Эл участники чаще отдают предпочтение биологии и химии, в Приморье — биологии. В Брянской области интерес к астрономии превысил средний уровень в 2,5 раза.
По оценке организаторов, самым трудным направлением стала астрономия. Участникам предлагали распознать спутники планет на фотографиях и отличить их от посторонних предметов, включая сковороду и ломтик ветчины.
Проект «Выходи решать!» проходит с 2017 года. Участники любого возраста решают задачи по шести дисциплинам: физике, математике, химии, информатике, биологии и астрономии. В прошлом сезоне к состязанию присоединились более 105 тысяч человек из 83 регионов, очные площадки открыли свыше 1 200 организаций. Все шесть предметов в 2025 году выбрали около 3 700 участников, а на один вариант в среднем уходило 23 минуты.
В 2026 году число опорных площадок увеличили с 50 до 80. Центральной площадкой впервые станет Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. Регистрация открыта на платформе All Cups, задания разместят с 28 сентября по 5 октября.
Школьники 8–11 классов смогут выбрать любое из шести направлений. Учащимся 5–7 классов предложат физику, математику и биологию. Взрослые смогут пройти задания без возрастных ограничений. Каждый участник получит электронный сертификат, 200 победителей — призы. Для старшеклассников предусмотрен трек ЗФТШ МФТИ, открывающий возможность поступления без вступительных экзаменов.
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