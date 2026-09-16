Стал известен любимый школьный предмет россиян

16 сентября 2026, 09:55

Математика и физика стали самыми популярными школьными предметами у россиян

Фото: iStock/hxdbzxy

Организаторы всероссийской контрольной «Выходи решать!» сообщили, что физика и математика стали самыми востребованными направлениями проекта. Физику выбрали 43% участников, математику — 37%.